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Сегодня десять лет со дня смерти Валентина Белькевича

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Он внес большой вклад в историю киевского "Динамо"

Сегодня десять лет со дня смерти Валентина Белькевича

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1 августа 2014 года ушел из жизни один из лучших плеймейкеров в новейшей истории киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Ему был 41 год. Причина смерти - оторвавшийся тромб.

Белькевич начинал свою карьеру в минском "Динамо", где четырежды становился чемпионом Беларуси. В 1996 году он перешел в киевское "Динамо". Именно здесь он провел свои лучшие футбольные годы.

Белькевич - восьмикратный чемпион Украины, семикратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1998/99. За 11 сезонов в Киеве Валентин Николаевич провел 317 матчей, забил 70 голов за "Динамо" и заслужил искреннее восхищение и уважение фанов "бело-синих".

В 2008-2009 годах выступал за азербайджанский "Интер Баку". После года пребывания в команде получил тренерскую лицензию, расторг по взаимному согласию контракт с клубом и завершил карьеру игрока.

С июня 2010 года работал ассистентом старшего тренера молодежной команды киевского "Динамо", а со временем и сам возглавил динамовскую молодежку.

Валентин Белькевич был похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

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Валентин Белькевич Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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