Приезд не связан с клубом. Кащук объяснил свой визит в Азербайджан
Игрок сейчас находится в статусе свободного агента
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук прокомментировал информацию СМИ о том, что он приехал в Баку на переговоры с одним из клубов Премьер-лиги.
"Мой визит не связан с работой. Я приехал в Азербайджан со своей семьей на отдых.
Нашел время и посетил игру "Карабаха" (ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с гибралтарским "Линкольном" 5:0 - прим.). Им удалось легко обыграть своего соперника, что и ожидалось. Желаю им удачи в Лиге чемпионов и как можно дальше пройти", - заявил Кащук.
На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.
Ранее он уже выступал в Азербайджане - за "Сабах" на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.
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