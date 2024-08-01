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Приезд не связан с клубом. Кащук объяснил свой визит в Азербайджан

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Игрок сейчас находится в статусе свободного агента

Приезд не связан с клубом. Кащук объяснил свой визит в Азербайджан

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук прокомментировал информацию СМИ о том, что он приехал в Баку на переговоры с одним из клубов Премьер-лиги.

"Мой визит не связан с работой. Я приехал в Азербайджан со своей семьей на отдых.

Нашел время и посетил игру "Карабаха" (ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с гибралтарским "Линкольном" 5:0 - прим.). Им удалось легко обыграть своего соперника, что и ожидалось. Желаю им удачи в Лиге чемпионов и как можно дальше пройти", - заявил Кащук.

На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.

Ранее он уже выступал в Азербайджане - за "Сабах" на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

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Алексей Кащук
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Источник:
Azerisport.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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