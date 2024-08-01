Зеленский: России уже не удастся взять Харьков, она сменила цель
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После того, как российской армии не удалось прорвать украинскую оборону во время наступления на Харьковскую область, они изменили цель - приоритетом для врага сейчас является захват Покровска в Донецкой области.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью с французскими журналистами.
"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск.
Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении.
Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот количественнее, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее", - добавил глава государства.
Покровское направление постоянно упоминается в сводках Генштаба как место, где происходит больше всего атак врага.
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