Зеленский: России уже не удастся взять Харьков, она сменила цель

После того, как российской армии не удалось прорвать украинскую оборону во время наступления на Харьковскую область, они изменили цель - приоритетом для врага сейчас является захват Покровска в Донецкой области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью с французскими журналистами.

"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск. Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении. Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот количественнее, если так можно сказать, и сложно бороться, но, тем не менее", - добавил глава государства.

Покровское направление постоянно упоминается в сводках Генштаба как место, где происходит больше всего атак врага.