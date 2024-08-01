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В Украину прибыли шесть F-16 из Нидерландов, - Times

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В ближайшее время еще несколько прибудут из Дании

В Украину прибыли шесть F-16 из Нидерландов, - Times

fmn.dk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ВСУ уже получили шесть американских истребителей F-16, и их предоставили Нидерланды.

Об этом пишет The Times.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Отмечается, что в течение следующего года Украина должна получить около 20 истребителей F-16, в том числе - от Бельгии и Норвегии.

В более отдаленной перспективе эти четыре европейские страны обещали предоставить ВСУ около 80 истребителей, однако многие из них будут использоваться для запчастей, отмечает издание.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

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