Алиев: Если передо мной окажется русский, выстрелю без раздумий, рука не дрогнет

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью белорусской "Трибуне" рассказал о своих поездках в горячие регионы российско-украинской войны.

– Знаю, что вы были в Северске, на Донбассе. Когда едете на линию фронта, страх есть?

– Непосредственного контакта с русскими у меня не было – я не видел их перед собой. Но когда езжу в горячие регионы, то страха, скажу честно, нет. Благодарен пацанам, которые учат меня там стрелять. Еще был в Херсоне, самому хотелось поучаствовать в боях. Но мой черед пока не пришел – все может быть впереди.

При этом я был недалеко от линии фронта, в пяти километрах от русской нечисти. Рассказывать про это не буду, потому что, скажем так, это военная тайна. Все расскажу, когда закончится война. Это было лично мое желание поехать туда.

Мне приятно, когда приезжаю к пацанам, когда они меня встречают, задают вопросы, с удовольствием с ними общаюсь. С такими героями приятно быть рядом. Ко мне хорошо относятся, со мной фотографируются. И мне интересно узнать у них какие-то моменты о войне, о боях. Они у меня спрашивают о футболе. У меня была непростая карьера, был в разных передрягах. Вот парни и слушают истории. Благодаря этому как-то отвлекаются на 10-15 минут.

– В таких поездках бывали под обстрелами?

– Да, были такие ситуации. Но, снова же, вдаваться в подробности не буду. Но была как-то ситуация, что я поехал, потом выложил видео, и в то место, где недавно находился, прилетела ракета.

– В ситуации, если перед вами окажется русский, вы выстрелите без раздумий?

– Безусловно. Правда, об этом не думал, не представлял ситуацию, но рука не дрогнет, уж поверьте.

– Вы говорили, что готовы лично убить Путина.

– Думаю, его каждый украинец, любой патриот готов убить. Это я говорил в начале войны и с тех пор желание нисколько не изменилось. Посмотрите, что торится в том же Киеве. За что гибнут мирные люди? Гибнут дети, которые еще даже не родились, не увидели жизни. В первую очередь мне жалко именно детей. Русские стреляют не по военным объектам, а обычным домам, где живут детки, по больницам. За это больно.

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– А что бы сделали с Лукашенко?

– Если бы оказался один на один, хотя он обложился охраной, то тоже застрелил бы. Это помощник Путина, такой же враг всей Украины.

– Как до войны воспринимали Лукашенко?

– Как человека, которого можно потравить за его говор. За ним я особо не следил. Сейчас же что он, что Путин – это два отмороженных президента. Один лижет жопу другому.