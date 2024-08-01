Анатолий Бессмертный: Динамо приятно удивило, выглядя против Партизана просто здорово

Киевское "Динамо" уверенно преодолело еврокубковый барьер во втором квалификационном раунде нынешней Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского на этом этапе обрадовали украинских любителей футбола убедительными победами над ведущим клубом Сербии – белградским "Партизаном" - 6:2 и 3:0.

Мнением об этом противостоянии с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший защитник динамовской команды Анатолий Бессмертный.

– "Динамо" победило "Партизан" вполне заслуженно, – убежден он. – Первый матч динамовцы выиграли на классе, а во втором чувствовалось, что одна команда действует на одной скорости, а вторая – на другой. "Динамо" приятно удивило, ведь выглядело в обеих встречах просто здорово. Мне понравилось. Можно констатировать, что в следующий раунд Лиги чемпионов киевская команда прошла по всем статьям. Она была просто лучше – вот и все.

– Многие специалисты считают, что "Партизан" не тот соперник, по которому можно определять силу нынешнего "Динамо". А что вы думаете?

– Мы отталкиваемся от конкретных матчей с сербами. Да, возможно "Партизан" не так силен, как когда-то. Ведь белградская команда продает футболистов и так далее. Но как бы то ни было, а на фоне нынешнего "Партизана" "Динамо" было лучше. Посмотрим на нашу команду в следующих матчах и увидим, как оно будет.

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- Что можете сказать о шотландском футболе в целом и о следующем сопернике киевлян, "Глазго Рейнджерс", в частности?

– "Глазго Рейнджерс" – флагман шотландского футбола. Он, как и другие его представители, являются боевыми командами, заряженными на борьбу. Его футболисты отличаются выносливостью, бегут и не уступают в единоборствах. Так что я думаю, матчи с этим соперником будут интересны.