В Турции состоялся обмен заключенными между РФ и странами Запада

Президент США Джо Байден официально заявил, что между западными странами и РФ в четверг, 1 августа, в Турции состоялся удачный обмен заключенными.

Соответствующее заявление Байдена опубликовал Белый дом.

"Сегодня трое американских граждан и один владелец американской грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - заявил американский лидер.

Их возвращение президент США назвал "подвигом дипломатии".

"В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо содержались в тюрьме. Все они испытали невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их страдания закончились", - сказал глава Белого дома.

Байден также поблагодарил союзников США, принимавших участие в "сложных" переговорах по обмену - Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию.

Президент США также добавил, что работа над освобождением американцев, "незаконно задержанных или удерживаемых в заложниках во всем мире", будет продолжаться.

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"Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность", - отметил американский лидер.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в общей сложности в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Чуть ранее Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "самой масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.