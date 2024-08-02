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ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб

Общие новости

В общей сумме - 580 тысяч

ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб

The New York Times

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Украинские воины за минувшие сутки обезвредили 1100 российских захватчиков, а также вывели из строя 3 танка, 8 бронемашин и 42 артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 580 590 (+1100) человек,
  • танков - 8402 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16211 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 16161 (+42) ед,
  • РСЗО - 1134 (+2) ед,
  • средства ПВО - 907 (+0) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37),
  • крылатые ракеты - 2407 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21872 (+56) ед,
  • специальная техника - 2719 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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