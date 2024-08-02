ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов - Генштаб
В общей сумме - 580 тысяч
The New York Times
Украинские воины за минувшие сутки обезвредили 1100 российских захватчиков, а также вывели из строя 3 танка, 8 бронемашин и 42 артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 580 590 (+1100) человек,
- танков - 8402 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16211 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 16161 (+42) ед,
- РСЗО - 1134 (+2) ед,
- средства ПВО - 907 (+0) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13005 (+37),
- крылатые ракеты - 2407 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21872 (+56) ед,
- специальная техника - 2719 (+6).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Китай сохраняет лидерство, США выходят на второе место, первое серебро Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
- ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948
- Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине дизель, если транзит нефти Лукойла не возобновится
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн