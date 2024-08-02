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Ермак: Второй Саммит мира должен остановить войну

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Ермак: Второй Саммит мира должен остановить войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина хочет, чтобы второй саммит лидеров, ожидаемый позже в этом году, проложил путь к прекращению боевых действий, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью Bloomberg.

"Самое главное ожидание от второго саммита - это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", - заявил Ермак.

Он утверждает, что встреча состоится в стране Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке. Решающее значение для Украины имеет обеспечение участия Китая в саммите. Ермак назвал Пекин является "крупным игроком, который действительно способен влиять на Россию".

Как отмечает издание, что Зеленский настаивает на проведении второго саммита до выборов в США в ноябре, потенциально с участием России. Эти усилия происходят на фоне беспокойства Украины и ее западных союзников относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
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