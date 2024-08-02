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Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК

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Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК

ВСУ

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Генштаб ВСУ проработал предложения по изменению порядка призыва граждан. Согласно им, командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, которые хотят служить, без участия ТЦК и СП.

Позже свое разъяснение по этому поводу дал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Попасть в выбранное подразделение можно было только путем заключения контракта. Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.

Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК.

Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли его. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получила из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберег", - пояснил Вениславский.

В то же время член комитета отметил, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия соответствующего решения.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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