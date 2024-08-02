Украина вернула домой тела еще 250 погибших защитников
Вечная память
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Украина по результатам репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 250 павших военнослужащих.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории государства-агрессора.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Репатрійовані тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - говорится в сообщении.
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