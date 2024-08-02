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Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider

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Истребители должны быть хорошо защищены

Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина будет иметь ограничения при использовании F-16 на поле боя. Об этом сообщил Business Insider.

"У Украины всего несколько самолетов и всего несколько пилотов, обученных их использованию. Кроме того, у России есть свои самолеты и ПВО, которые могут их сбивать. А это означает, что Украина не может использовать свои F-16 для наступления на передовой, как она хотела бы.

F-16 должны быть хорошо защищены на земле и развернуты в основном для операций в пределах воздушного пространства Украины. Основную угрозу для них представляют российские ЗРК большой дальности (С-400) и российские истребители, которые остаются в воздушном пространстве России, но запускают ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Если украинские F-16 действительно приблизятся к линии фронта, им придется оставаться на очень низкой высоте, чтобы скрыться от российских радаров", - указывает издание со ссылкой на военных экспертов.

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Украина F-16 война с россией
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Источник:
Business Insider
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 18:51
Гнійні ЖУКи (ждуни, ухилянти, катсапи) - повторюють путінські фейки , що F-16 - це металобрухт, нам не потрібний і ні чим не допоможе....
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 18:51
Гнійні ЖУКи (ждуни, ухилянти, катсапи) - повторюють путінські фейки , що F-16 - це металобрухт, нам не потрібний і ні чим не допоможе....
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0
0
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Вarcelinius
02.08.2024 в 18:33
В итоге дали три ф-16, этот старый списанный хлам и теперь воюйте не стреляя? Для кого эта дурка?
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 18:45
катсап пархатий ... навіщо нам путінські фейки ?!!!
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Justice (Львів)
02.08.2024 в 17:04
На тобі вібратор, але користуйся на пів шишки...клоуни...
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Gican85 (Киев)
02.08.2024 в 15:40
Короче, летать можно, бомбить - нельзя.
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 17:39
рано радієш катсап....
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