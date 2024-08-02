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МИД КНР: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран

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С таким заявлением выступила пресс-служба МИД КНР

МИД КНР: На китайско-бразильский план завершения войны в Украине положительно отреагировали более 110 стран

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Китае заявили, что план, который Пекин обнародовал совместно с Бразилией, имеет положительную реакцию в более чем 100 странах.

Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил визит в Бразилию.

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"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран. Китай готов и в дальнейшем усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию по политическому урегулированию "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.08.2024 в 16:21
ТОму Україна і ініціювала Саміт миру в Швейцарії, щоби нейтралізувати цей шахрайський "китайсько-бразильський" план миру.Тепер казки про "позитивну реакцію 100 країн" викликатимуть тільки сміх, бо в Швейцарії керівники держав і урядів РЕАЛЬНО ЗІБРАЛИСЬ і РЕАЛЬНО ОБГОВОРИЛИ.А китайсько-бразильські миротворці" нехай підітруться своїм планом.
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Комментарии 1
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.08.2024 в 16:21
ТОму Україна і ініціювала Саміт миру в Швейцарії, щоби нейтралізувати цей шахрайський "китайсько-бразильський" план миру.Тепер казки про "позитивну реакцію 100 країн" викликатимуть тільки сміх, бо в Швейцарії керівники держав і урядів РЕАЛЬНО ЗІБРАЛИСЬ і РЕАЛЬНО ОБГОВОРИЛИ.А китайсько-бразильські миротворці" нехай підітруться своїм планом.
Ответить
3
1

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