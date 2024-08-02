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Усик: Люди не верят в то, что мы вернемся в Крым, но я не просто верю - я знаю

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В Крыму боксер делал свои первые шаги

Усик: Люди не верят в то, что мы вернемся в Крым, но я не просто верю - я знаю

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО), который сам родом из Крыма, поделился мнением о жителях временно оккупированного полуострова.

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– Я знаю, что в Крыму, на твоей Родине, где ты первые шаги своей жизни делал, очень много людей во время боев за тебя болеют. Они ждут, говорят "Саша наш!". Я встречал людей во время Евро, которые говорили: "Мы за Усика, мы там живем, не можем об этом открыто говорить, флаги поднимать, но мы с ним, с Украиной".

– Много таких людей там. Слушайте, может, это будет как-то звучать немного тупо – невероятное количество людей с вражеской территории пишет, что они за меня. И как они радуются тому, что происходит. И как там, где они живут, некоторых людей выкручивает. Он говорит: "А я смотрю на это и кайфую. Да, не могу порадоваться также, но когда прихожу, то радуюсь".

Я ничего не отвечаю, но про себя говорю: "кайфуйте".

– Ты веришь, что мы вернемся в Крым?

– Я знаю, а не верю. Я не "верю", а "знаю". Верить и знать – это разные вещи. Много лет назад я говорил о том, что буду там, где я сейчас – многие в это не верили. Сейчас я решил говорить не столько в утвердительной форме, но завуалированно буду это делать. Люди не верят в это, но я не обращаю на это внимания. Я некоторым людям не верю, потому что они не искренние.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
02.08.2024 в 22:29
Зонтик и шлепки он уже купил
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Комментарии 6
Gican85 (Киев)
02.08.2024 в 22:29
Зонтик и шлепки он уже купил
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Вarcelinius
02.08.2024 в 21:31
Такой бы уверенностью морды тайсонам бить.
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 22:20
..хоча би раз тебе катсап вїба...ть.....
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 21:26
Пока жив путин наврядли это произойдет. А вот потом...
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Вarcelinius
02.08.2024 в 21:33
Какой из них, их там пять путиных?
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 22:26
главный, тот что тебя в сраку трахал!
 
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