Усик: Люди не верят в то, что мы вернемся в Крым, но я не просто верю - я знаю

Украинский Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО), который сам родом из Крыма, поделился мнением о жителях временно оккупированного полуострова.

– Я знаю, что в Крыму, на твоей Родине, где ты первые шаги своей жизни делал, очень много людей во время боев за тебя болеют. Они ждут, говорят "Саша наш!". Я встречал людей во время Евро, которые говорили: "Мы за Усика, мы там живем, не можем об этом открыто говорить, флаги поднимать, но мы с ним, с Украиной".

– Много таких людей там. Слушайте, может, это будет как-то звучать немного тупо – невероятное количество людей с вражеской территории пишет, что они за меня. И как они радуются тому, что происходит. И как там, где они живут, некоторых людей выкручивает. Он говорит: "А я смотрю на это и кайфую. Да, не могу порадоваться также, но когда прихожу, то радуюсь".

Я ничего не отвечаю, но про себя говорю: "кайфуйте".

– Ты веришь, что мы вернемся в Крым?

– Я знаю, а не верю. Я не "верю", а "знаю". Верить и знать – это разные вещи. Много лет назад я говорил о том, что буду там, где я сейчас – многие в это не верили. Сейчас я решил говорить не столько в утвердительной форме, но завуалированно буду это делать. Люди не верят в это, но я не обращаю на это внимания. Я некоторым людям не верю, потому что они не искренние.