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Олег Шелаев принял аматорский Днестр, Руслан Костышин - тренер-консультант

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Команда выступает в чемпионате Тернопольской области

Олег Шелаев принял аматорский Днестр, Руслан Костышин - тренер-консультант

instagram.com/fc_dnister_zalishchyky

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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Руслан Костышин назначен тренером-консультантом аматорского ФК "Днестр".

До этого клуб назначил главным тренером Олега Шелаева.

47-летний Руслан Костышин ранее был главным тренером "Колоса" и "Аксу".

"Днестр" выступает в чемпионате Тернопольской области, где занимает 3-е место из 7 команд.

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Олег Шелаев Руслан Костышин Днестр (Залещики)
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 21:27
Для Костышина это три шага назад как по мне...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 21:27
Для Костышина это три шага назад как по мне...
Ответить
0
0

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