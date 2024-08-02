Олег Шелаев принял аматорский Днестр, Руслан Костышин - тренер-консультант
Команда выступает в чемпионате Тернопольской области
instagram.com/fc_dnister_zalishchyky
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Руслан Костышин назначен тренером-консультантом аматорского ФК "Днестр".
До этого клуб назначил главным тренером Олега Шелаева.
47-летний Руслан Костышин ранее был главным тренером "Колоса" и "Аксу".
"Днестр" выступает в чемпионате Тернопольской области, где занимает 3-е место из 7 команд.
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Источник:Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 21:27
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