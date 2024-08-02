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Зеленский анонсировал "современные решения" для армии, которые уберут излишнюю бюрократию

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Новые и абсолютно современные решения

Зеленский анонсировал "современные решения" для армии, которые уберут излишнюю бюрократию

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украины готовит новые и современные решения по уменьшению бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем сообщении.

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.

По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.

"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.

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