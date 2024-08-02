Велетень: Я был на передовой всего 2,5 месяца. Спрашивать о цене жизни нужно у ребят, которые там были 10-12 месяцев

Полузащитник "Колоса" и олимпийской сборной Украины Владислав Велетень рассказал, как прошел год его службы в ВСУ.

– Ты в первые дни большой войны ушел в терроборону?

– Сначала – да, в терробороне был. Сначала мы были в Киеве, потом в июне нас отправили на месяц на учебу и потом нас прикомандировали в бригаду ВСУ, и мы уже были в Краматорске.

– То есть, 9 месяцев ты фактически был у линии?

– 8, из них 2,5 – на передке.

– Такого опыта ни у кого нет в команде. Что ты вынес из этого? Как твое восприятие войны отличается от восприятия ребят, никогда там не бывших?

– Я не знаю, это, наверное, нужно долго думать и общаться со всеми. Конечно, ты понимаешь, что такое война, когда ты туда приезжаешь. Ты понимаешь, что ты уже не дома, и тут совсем другая жизнь.

– Ребята расспрашивают тебя?

– Расспрашивали, конечно. Особенно, когда вернулся в команду, это был где-то октябрь – то да, конечно, каждый день собирались, разговаривали.

– Ты совсем иначе понимаешь, что такое цена жизни, чем все остальные, чем мы, например, не бывшие там?

– Не знаю, трудно сказать. Я же говорю, я там был всего 2,5 месяца. Есть ребята, которые там служат с начала войны и до сих пор служат, и находятся 10 из 12 месяцев на нуле. Поэтому я считаю, что это уже нужно у них спрашивать о цене жизни.