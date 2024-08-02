Буданов: Уничтожить в ближайшее время Крымский мост? Шансы есть

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал возможность уничтожения Крымского моста в ближайшее время.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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На вопрос журналистки о том, когда "не станет" моста, Буданов ответил: "Все работают и над дальними ударами, и над этим. Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет".

Со своей стороны журналистка уточнила, можно ли ждать результатов в ближайшее время — несколько месяцев или в этом году.

"Я бы тоже хотел этого. Если так в ближайшее время смотреть, то шансы есть", — заявил Буданов.

Напомним, что Крымский мост уже несколько раз становился целью украинских спецназовцев. В октябре 2022-го после взрыва на мосту там загорелись железнодорожные вагоны с топливом, частично обрушились два пролета автомобильной части моста.

После взрывов на мосту в ночь на 17 июля 2023 года там был уничтожен один пролет, еще один — поврежден. россия также заявила о погибших и раненых в результате этого взрыва. В атаках обвиняли Украину.

Во время войны Крымский мост стал важной логистической нитью для российских войск: именно через него оккупанты перебрасывали подкрепление своей армии, в том числе на юге. Этот мост является символом "постоянства" российского присутствия на оккупированных землях.