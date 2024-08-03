Довбик в Роме, Заря – на УПЛ ТВ, а Яремчук дебютирует и ассистирует. Главные новости за 2 августа

Условия личного контракта итальянский клуб не афиширует, однако ранее была информация, что это будет соглашение на 5 лет. В римской команде украинец будет выступать под номером 11. По информации СМИ, "Рома" заплатила "Жироне", бывшему клубу украинца, 34 миллиона евро плюс дополнительные бонусы. Испанцы также получат 10% от суммы последующей продажи игрока.

Исполком УАФ утвердил новые правила по обмену командами между УПЛ и Первой лигой в случае, если одна (или несколько) команд элитного дивизиона снимается с чемпионата перед новым сезоном. Решение было принято после недавнего случая снятия с соревнований "Днепра-1", на место которого претендовали "Минай" и "Металлист 1925", которые в прошлом сезоне вылетели из элитного дивизиона.

Матчи команды в новом сезоне УПЛ будут транслироваться на УПЛ ТВ. Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках. Луганский клуб, который ранее сотрудничал с "плюсами", перешел на УПЛ ТВ. Ранее сообщалось, что к телепулу также присоединится и "Динамо", однако на особых условиях. Матчи киевлян будут транслироваться одновременно и на "плюсах" и на УПЛ ТВ.

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По информации Jornada Perfecta, футболист еще не приступил к тренировкам после травмы, которую он получил еще на Евро-2024 в составе сборной Украины. Ожидается, что Виктор начнет работать по индивидуальной программе на следующей неделе. Сезон для "Жироны" начнется 15 августа матчем Ла Лиги против "Бетиса". Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.

2 августа греческий "Олипиакос" в Италии провел спарринг с местной "Тернаной". В стартовом составе греков дебютировал (хотя и в неофициальном матче) украинский новичок Роман Яремчук сразу отметился результативным действием – отдал ассист на 60-й минуте на Коутсидиса. В итоге украинец отыграл 70 минут, после чего был заменен (4:0).