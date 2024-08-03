Вацко – о Пихалёнке: Не помню, когда Динамо последний раз осуществляло трансфер такого уровня

Виктор Вацко поразмышлял о кадровых особенностях киевлян.

“Я думаю, сейчас у Шовковского голова болит, но это приятная боль во время выбора в центре поля. Пихаленок врывается в эту команду. Это пример сильного трансфера. Это пример трансфера, когда футболист сразу показывает, что он конкурентоспособен.

Позиция "восьмерки" – окей, в ответном матче позиция "шестерки" – окей. Я уже не помню, когда последний раз "Динамо" такого уровня трансфер осуществляло. Когда последний раз "Динамо" получало футболиста, который со стороны проходил и сразу врывался в основной состав команды".