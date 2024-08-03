Вацко – о Пихалёнке: Не помню, когда Динамо последний раз осуществляло трансфер такого уровня
Виктор приятно удивлен стартом новичка
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Виктор Вацко поразмышлял о кадровых особенностях киевлян.
“Я думаю, сейчас у Шовковского голова болит, но это приятная боль во время выбора в центре поля. Пихаленок врывается в эту команду. Это пример сильного трансфера. Это пример трансфера, когда футболист сразу показывает, что он конкурентоспособен.
Позиция "восьмерки" – окей, в ответном матче позиция "шестерки" – окей. Я уже не помню, когда последний раз "Динамо" такого уровня трансфер осуществляло. Когда последний раз "Динамо" получало футболиста, который со стороны проходил и сразу врывался в основной состав команды".
"Брагару в хорошей форме с Олимпиады вернется – тоже опция для атаки. Но, с другой стороны, и Ярмоленко, и Кабаев, и Волошин в этих двух матчах показали, что Шовковскому тоже придется подумать, кто будет играть на крыльях атаки.
Ванат в ответном матче забил: пенальти заработал и реализовал, также психологический плюс для центрфорварда. Супряга игровые минуты получил – тоже хорошо. Это также преимущество обеспеченного результата, когда тренер может дать поиграть большему количеству футболистов, предоставить им необходимый на старте сезона игровой тонус”, – отметил комментатор.
Во вторник "Динамо" сыграет первый матч против "Рейнджерс".
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