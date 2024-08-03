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Россияне не досчитались 1170 солдат за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Почти две сотни единиц техники выведены из строя

Россияне не досчитались 1170 солдат за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1170 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 199 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 581 760 (+1170) человек,
  • танков ‒ 8406 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16238 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 16217 (+56) ед,
  • РСЗО – 1135 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 908 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13057 (+52),
  • крылатых ракет ‒ 2410 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед,
  • специальной техники – 2723 (+4).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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