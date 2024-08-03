Россияне ночью запустили 29 шахедов. Силы ПВО сбили 24 из них
Были попадания не только от дронов
Фото з відкритих джерел
В ночь со 2 на 3 августа россияне атаковали территории Украины с воздуха многочисленными средствами.
Для этого они использовали две зенитные управляемые ракеты С-300 (место запуска – оккупированная территория Донеччины) и две противорадиолокационные ракеты Х-31П (воздушное пространство над акваторией Черного моря).
Кроме этого было применено 29 ударных БпЛА типа Shahed сразу по нескольким направлениям: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск, Курск (оба – РФ).
“Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа “Shahed-131/136” в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.
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