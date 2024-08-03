Россияне ночью запустили 29 шахедов. Силы ПВО сбили 24 из них

В ночь со 2 на 3 августа россияне атаковали территории Украины с воздуха многочисленными средствами.

Для этого они использовали две зенитные управляемые ракеты С-300 (место запуска – оккупированная территория Донеччины) и две противорадиолокационные ракеты Х-31П (воздушное пространство над акваторией Черного моря).

Кроме этого было применено 29 ударных БпЛА типа Shahed сразу по нескольким направлениям: мыс Чауда (Крым), Приморско-Ахтарск, Курск (оба – РФ).