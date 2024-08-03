"На твердую восьмерку". Александр Кучер - о карьере Ракицкого по десятибалльной системе

Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер рассказал о своем экс партнере – Ярославе Ракицком.

Когда вы впервые увидели Ракицкого?

Год уже не помню. Это было, когда Луческу перевел его из дубля в первую команду "Шахтера" и он начал тренироваться с нами. Но я знал его и до этого, ведь Ярик был основным игроком молодежной сборной Украины.

Какое тогда он произвел на вас впечатление?

Он был тогда совсем молодым, но его сильные качества были видны сразу. Прежде всего это огромное желание играть в футбол, он очень самоотверженный, всегда хотел доказывать, что достоин играть в первой команде. Также у Ярика была отличная первая передача. Сначала, как и у всех молодых футболистов, у Ракицкого были ошибки, но он хотел развиваться и прогрессировать. Это у него получилось. Затем Дима Чигринский ушел в "Барселону", и Мистер начал использовать в паре со мной Ярика.

Как вам игралось с ним в центре поля?

Все было супер. Я на правах старшего товарища ему подсказывал, и он все воспринимал адекватно и старался больше не повторять ошибок. Постепенно Ярик набирался опыта, становился лидером команды и неотъемлемой частью "Шахтера", мог уже сам подсказывать партнерам.

Были ли у Ракицкого предложения из топовых европейских команд во время его расцвета в "Шахтере"?

Этого я не знаю, но думаю, что были. Все-таки Ярик великолепный защитник с шикарной первой передачей и видением поля. Но в "Шахтере" его все устраивало. Потом произошел конфликт с Фонсекой, и он захотел уйти, но это уже другая история.

Ракицкий перешел в Зенит, но после 24 февраля покинул Россию. Что думаете о его поступке?

Ярослав сделал большой шаг. У него там было все: дом, хорошая зарплата. Но он все бросил и вернулся в Украину. Ракицкий сейчас не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором. Он настоящий патриот и заслуживает уважения.

Ракицкого многие критиковали за то, что он не поет гимн перед матчами. Ярослав как-то объяснял свою позицию в команде?

Раньше далеко не все футболисты пели гимн. В 90-е годы большинство вообще не знали слова гимна. Это уже потом, после 2014 года и войны с Россией, все начали петь. Почему-то внимание всегда акцентировалось на Ракицком, к нему было предвзятое отношение, и это тоже его где-то раздражало и провоцировало. Из него сделали козла отпущения. Ярик прекрасно знает гимн и умеет петь, что он и доказал, когда вернулся в "Шахтер".

Как оцените выступление Ракицкого после возвращения в "Шахтер"?

Я считаю, что он очень сильно помог "Шахтеру" в завоевании золотых медалей. Без него выиграть чемпионство было бы намного труднее. Я думаю, в "Шахтере" все благодарны Ракицкому за помощь.

Почему тогда с ним не продлили контракт?

Для меня это загадка. Ответить на этот вопрос могут президент клуба, спортивный директор и главный тренер. У них есть свое видение. Я же не знаю, какие у них складывались отношения с Яриком.

Насколько Ракицкий реализовал свою карьеру по десятибалльной системе?

Думаю, на твердую восьмерку точно. Можно было выжать из себя еще больше, но время еще есть.