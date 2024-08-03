Генштаб: Силы обороны нанесли удар по аэродрому армии РФ в Ростовской области
Кроме этого, были атакованы нефтебазы
Генштаб
Украинские Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому в Ростовской области. Об этом сообщает Генштаб.
“Продолжается слаженная и эффективная боевая работа Сил обороны Украины по важным объектам российских захватчиков.
Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).
Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы.
Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины”, – говорится в отчете.
Кроме этого украинскими военными был атакован ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов врага. Удары были в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Пока известно о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
"Более подробные результаты поражения уточняются", - добавляет Генштаб.
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