Генштаб: Силы обороны нанесли удар по аэродрому армии РФ в Ростовской области

Украинские Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому в Ростовской области. Об этом сообщает Генштаб.

“Продолжается слаженная и эффективная боевая работа Сил обороны Украины по важным объектам российских захватчиков.

Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).

Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в том числе, и управляемые авиационные бомбы.

Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины”, – говорится в отчете.