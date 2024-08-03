Рангник: Мы в Европе должны стоять вместе с Украиной и бороться за свободу, за демократию

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, почему решил приехать в Украину и провести семинар по футбольной тематике.

“Мой медиаагент, а также мой близкий друг Рафа сообщил мне о приглашении от Андрея Шевченко и Украинской ассоциации футбола приехать сюда или провести это мероприятие в Zoom.

Я сразу сказал Рафе: "Если это возможно, давай поедем туда". Совершенно другая история, если ты делаешь подобные вещи на месте лично, а не через Zoom.

Нам приходилось спускаться в подвал на полчаса, но в общей сложности последние два часа я наслаждался атмосферой и энергией, царившей в комнате.

Я услышал очень много хороших вопросов от коллег. И теперь с нетерпением жду тренировки с юношами донецкого "Шахтера" U-17.

Помню, когда я впервые стал главным тренером "Шальке", то встречался с "Шахтером" в Кубке УЕФА. Мы тогда играли на выезде, в Донецке.

Поэтому, как я уже говорил, у меня всегда были хорошие отношения и близкие отношения с Украиной, с Киевом и Шахтером, и поэтому для меня было очень важно приехать сюда и находиться здесь лично.

Я очень надеюсь, что все это безумие скоро закончится, и все люди здесь смогут жить в свободе. Как я уже сказал, мы в Европе должны стоять вместе с вами и бороться за свободу, за демократию. Я действительно очень надеюсь, что для всех здесь, в Киеве, и по всей Украине, это прекратится уже очень скоро”, – сказал Рангник.