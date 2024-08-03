В семинаре от Ральфа Рангника приняли участие 103 украинских тренера
Присутствовали Ребров и Шевченко
УАФ/Олеся Задорожня
2 августа главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник провел семинар в Доме футбола в Киеве.
УАФ на своем официальном сайте отмечает, что в нем приняли участие 103 украинских тренера разных уровней. Присутствовали представители штабов сборной Украины, отечественных профессиональных клубов и детских академий.
Рангник представил презентацию, состоявшую из трех частей. Сначала он рассказал о своем видении стиля игры и о том, как он формулирует свою футбольную философию. Во второй части теоретического семинара немецкий специалист рассказал о своих принципах воплощения идей "от бумаги до футбольного поля". После этого около часа Ральф Рангник с помощниками отвечал на вопросы украинских тренеров.
Также на повестке дня гостя было практическое занятие. Рангник провел его с игроками "Шахтера" U-17. В ходе практических упражнений специалист моделировал и объяснял игровые ситуации, о которых говорил в теоретической части.
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