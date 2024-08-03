Рангник: У Лобановского я взял первый опыт другого видения футбола
Ушел от немецких стереотипов
УАФ/Олеся Задорожня
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник во время семинара в Киеве рассказал о знакомстве с Валерием Лобановским.
“Моя тренерская карьера длится уже более 40 лет. Свою первую профессиональную тренерскую лицензию получил в 19 лет. И в начале тренерской карьеры я познакомился с Валерием Лобановским, привозившим “Динамо” (Киев) для подготовки в Германию. В Руйте я наблюдал за каждой тренировочной сессией команды Лобановского.
В немецком футболе тогда был определенный стереотип в построении игры, и никто не решался выйти за определенные рамки, а у Лобановского были новые идеи. Это был мой первый опыт другого видения футбола”, – сказал Рангник.
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