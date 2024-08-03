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Силы обороны потопили российскую подводную лодку в Крыму

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Силы обороны потопили российскую подводную лодку в Крыму

Getty Images

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Генеральный штаб ВСУ сообщает о нанесении Силами обороны Украины ударов по российской подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 в Крыму.

Вчера, 2-го августа, подразделения ракетных войск и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

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Кроме этого, поражена подводная лодка черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя. После попадания лодка затонула на месте.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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