Силы обороны потопили российскую подводную лодку в Крыму
И это еще не все
Getty Images
Генеральный штаб ВСУ сообщает о нанесении Силами обороны Украины ударов по российской подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 в Крыму.
Вчера, 2-го августа, подразделения ракетных войск и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".
Кроме этого, поражена подводная лодка черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя. После попадания лодка затонула на месте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А
- "Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Олимпиада-2024. День 8. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн