  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Металлист 1925 подпишет игрока олимпийской сборной Украины
В тренде

Металлист 1925 подпишет игрока олимпийской сборной Украины

Общие новости

Играл за Черноморец

Металлист 1925 подпишет игрока олимпийской сборной Украины

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

По информации издания "Украинский футбол", защитник олимпийской сборной Украины Владимир Салюк перебрался из "Черноморца" в "Металлист 1925".

Сообщается, что вопрос перехода решился еще две недели назад. Вчера, 2-го августа, игрок уехал из Одессы в Киев. Вскоре "Металлист 1925" должен объявить о трансфере.

Салюк сыграл за "Черноморец" 57 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Силы обороны потопили российскую подводную лодку в Крыму
yellow-arrow
Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото
Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Владимир Салюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости