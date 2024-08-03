Металлист 1925 подпишет игрока олимпийской сборной Украины
Играл за Черноморец
фото - СК Дніпро-1
По информации издания "Украинский футбол", защитник олимпийской сборной Украины Владимир Салюк перебрался из "Черноморца" в "Металлист 1925".
Сообщается, что вопрос перехода решился еще две недели назад. Вчера, 2-го августа, игрок уехал из Одессы в Киев. Вскоре "Металлист 1925" должен объявить о трансфере.
Салюк сыграл за "Черноморец" 57 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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