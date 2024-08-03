УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Видеообзор матча
Смотрим моменты из игры
Фото: Карпати
Новый сезон УПЛ - стартовал! В первой игре чемпионата сыграли "Верес" против "Карпат". Дождливая погода в Ровно, возможно, немного помешала командам забить первый гол в сезоне, но факт есть факт - нули на табло.
Команды выдали боевой поединок, с не слишком большим количеством голевых моментов. Ради справедливости, хозяева были ближе, чтобы повести в счете. Впрочем, не сегодня - "Верес" и "Карпаты" забирают по одному очку.
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Украинская Премьер-лига
2024/25, 1 тур. Ровно, "Авангард"
"Верес" - "Карпаты" Львов 0:0
Удаление: Костенко 89
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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