УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Видеообзор матча

Новый сезон УПЛ - стартовал! В первой игре чемпионата сыграли "Верес" против "Карпат". Дождливая погода в Ровно, возможно, немного помешала командам забить первый гол в сезоне, но факт есть факт - нули на табло.

Команды выдали боевой поединок, с не слишком большим количеством голевых моментов. Ради справедливости, хозяева были ближе, чтобы повести в счете. Впрочем, не сегодня - "Верес" и "Карпаты" забирают по одному очку.

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Украинская Премьер-лига

2024/25, 1 тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" - "Карпаты" Львов 0:0

Удаление: Костенко 89