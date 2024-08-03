Йовичевич: На сегодняшний день для меня Довбик лучше, чем Холанд, Левандовский или Кейн

Тренер Игорь Йовичевич вспомнил период сотрудничества с нападающим Артемом Довбиком в "Днепре-1", а также охарактеризовал его как футболиста.

- Игорь, какие у вас воспоминания об Артеме?

- Замечательные. Мы с Довбиком продолжаем общаться, даже на расстоянии у нас отличные отношения, я большой его поклонник, а также коллекционер его футболок. Хочу вам рассказать небольшую историю: в 2021 году он поехал играть чемпионат Европы, где Украина дошла до четвертьфинала в Риме против Англии. Команда под руководством Шевченко в овертайме обыграла Швецию с голом Артема на 121-й минуте. Когда он вернулся домой, он подарил мне футболку, в которой выиграл скандинавов.

- Тяжелые голы, которые он начал забивать прямо у вас, продолжил в 2023 году и даже выиграл Пичичи в 2024 году в Испании: ожидали ли вы этого постоянного роста?

- Первый контакт с Довбиком был, когда я подписал контракт с "Днепром-1". Помню, он возвращался после серьезной травмы колена в "Мидтьюлланне". В первой части сезона он был не в лучшей физической форме, но я сразу знал, что у него невероятный потенциал. Тренируясь после тренировок, день за днем я все больше убеждался, что встретил фантастического человека, тотального профессионала с такой преданностью работе. То, что Артем сделал за последние годы, не является случайным, но это лишь плод того, что он посеял. Это был впечатляющий тактический рост. На предсезонном сборе 2021 года мы поехали в Турцию, чтобы подготовиться, и во время учений он сделал некоторые вещи, которые оставили нас безмолвными. Не было тренировки, где бы я не обратился к своим помощникам и не сказал: "Но где же спортивные директора лучших клубов мира? Это зверь!".

- Какие сильные стороны, на которых, по вашему мнению, придется сосредоточиться Де Росси, чтобы сделать его решающим в Италии?

- Есть много нападающих, которые нуждаются в своих товарищах по команде, чтобы работать полностью для "них". Артем же игрок, который ставит себя на службу команде, может забивать голы даже без коллективной результативности. У Довбика много сильных сторон, но среди важнейших надо упомянуть его умение отлично играть спиной к воротам. Когда он защищает мяч, вы никогда не отдаете его ему, и это проблема для соперников. Он становится взрывным, и они больше не ловят его, невозможно даже сделать фол! Я не боюсь сказать это, я знаю, что, возможно, для кого-то я преувеличиваю, но я не сомневаюсь поставить его первым среди нападающих: на сегодняшний день для меня он лучше, чем Холанд, Левандовский или Кейн. Артем - настоящий центрфорвард: быстрый, мощный, способен создавать возможности в одиночку, очень полезен в обороне. Повторюсь, вы поймали зверя! Поверьте мне: его смирение делает его чрезвычайно открытым для работы и дисциплины.

- Но на Евро-2024 ему не удалось...

Многие звезды плохо выступили на чемпионате Европы. Посмотрите на Мбаппе. Не случайно лучшими игроками были самые молодые на первом опыте, а лучшими по игровому уровню команды были, кроме Испании, Турции или Словении, две сборные-аутсайдеры.