Клец: В Вересе прекрасная рабочая атмосфера. Нам все по силам

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Клец рассказал как для него прошли тренировочные сборы и поделился ожиданиями от сезона 2024/25.

- Дмитрий, ты пропустил все спарринги ровенской части летних сборов. Но впоследствии вернулся на поле и сыграл с "Колосом", "Локомотивом" и "Оболонью" в Киеве после длительной паузы. Какими были эмоции от возвращения в игру?

- Был рад вернуться на поле. Даже не играя в спаррингах первой части летних сборов - продолжал работать на тренировках и набирать форму. Конечно, соскучился по игре за это время. Сыграл во всех спаррингах второй части летних сборов на Киевщине. Старался проявить себя как можно лучше. А оценку моей работе уже должен дать тренерский штаб.

- В прошлом сезоне ты много пропустил из-за травм. Как здоровье сейчас? Как оцениваешь уровень функциональной подготовки?

- Да, прошлый сезон выдался очень непростым. И для меня, и для всей команды. Много пропустил из-за травм. Но новый чемпионат - это всегда новое начало и новая история. Сейчас чувствую себя хорошо, работаю на тренировках в полную силу и надеюсь как можно быстрее вернуться на пик формы.

- С приходом в команду Гио Куции - возрастет конкуренция за место в старте в центре поля. Как воспринял это?

- Конкуренция - это всегда хорошо. Это скажет любой профессиональный футболист. Конкуренция за место в стартовом составе только способствует карьерному росту и улучшает результаты команды в целом. Футбол - это командный вид спорта и на первом месте, конечно, результаты команды. Поэтому я не боюсь конкуренции. Мы все вместе делаем одно дело.

- Если сравнить "Верес" 2024/2025 с командой, которая стартовала в чемпионате в прошлом и позапрошлом сезонах - какая из них сильнее по твоему мнению? На что способна нынешняя команда?

- Не хотел бы сравнивать. С каждой из этих команд работал другой тренерский штаб. У каждого из тренеров был свой подход. Относительно нынешнего "Вереса" - считаю, что у нас собралась очень неплохая команда. Летом мы точечно усилились в каждой из линий. В команде прекрасная рабочая атмосфера. Поэтому нам все по силам.

- Как оцениваешь уровень чемпионата сейчас? Кто будет претендовать на медали и еврокубки, а кто будет бороться за выживание?

- Конкуренция между клубами продолжает расти. Конечно, фавориты - это "Шахтер" и "Динамо". Но в прошлом сезоне хорошо сыграли "Рух", "Полесье", "Кривбасс". Сейчас лига пополнилась амбициозными новичками из Первой лиги. Думаю, что и борьба за выживание будет еще более интригующей. Но верю, что мы сможем этой борьбы избежать. В прошлом сезоне "Верес" отобрал очки у всех клубов первой пятерки кроме "Кривбасса". А с тех пор мы стали только сильнее.

- Чего в целом ожидаешь от нового сезона?

- Самое главное - играть в свой футбол и верить в свои силы. Попутно хочу обратиться к болельщикам и призвать продолжать поддерживать команду в каждой игре. Это нам очень помогает.