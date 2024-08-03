Колос сообщил о трансфере нападающего в Черноморец. Он уже успел сыграть за новую команду

Нападающий Кирилл Попов перешел из "Колоса" в "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

"Колос" и 21-летний игрок разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. В команде он провел 28 матчей и отдал 1 ассист. Прошлые полгода Попов играл на правах аренды в "Минае". Правда, ему удалось провести за эту команду лишь 94 минуты. Результативными действиями не отличался.

Отметим, что "Черноморец" о переходе Попова не сообщал, однако футболист появился в стартовом составе команды на игру 1-го тура УПЛ против "Кривбасса".