Шандрук: Команда заслужила забить гол. У нас есть один пункт. Не будем гневить Бога

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук оценил игру своей команды в матче против "Карпат" (0:0).

"Команда разочарована результатом, поэтому это является показателем того, что мы были ближе к победе. Я не могу сказать, что мы создали очень много моментов, но этого было достаточно, чтобы сегодня выиграть с минимальным счетом.

Для меня такая погода является идеальной. Я понимаю, что для болельщиков это было не очень комфортно, но, по моему мнению, для игроков это идеальная футбольная погода, где можно продемонстрировать и быструю игру, и... опять же, вы видели, сколько сегодня было борьбы. К сожалению, с нашей стороны есть травмы. Не знаю насколько серьезные, но у Миши Протасевича есть проблемы с коленным суставом... Хотел бы его поздравить с дебютом. Довольно удачным, как по мне. Думаю, что болельщикам должна понравиться сегодняшняя игра. Понимаем, что пока это не та скорость, которой хотелось бы, но это первый тур.

Повторюсь - сегодня мы потеряли больше, чем получили. А что касается моментов... В первом тайме похожий момент был у Мрвальевича. В целом, команда заслужила забить гол. Имеем очко. Не будем гневить Бога. Сегодня наша задача - это готовиться к "Динамо".

Мы еще находимся в процессе комплектации и надеемся на усиление. Нам не хватает конкуренции, свежести. Если бы сегодня у нас была возможность сделать качественные замены фланговых нападающих, то я думаю, что это могло бы повлиять на финальный счет. К сожалению, сейчас мы не достаточно укомплектованы на этих позициях. Надеюсь, пока есть возможность, до 1 сентября мы это сделаем. Тогда мы будем живее выглядеть в атаке в завершающие минуты. Мы понимаем, что Дахновский и Шарай сделали определенную беговую работу, поэтому в конце игры они не были настолько острыми", - сказал тренер.