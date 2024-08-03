Шахтер передал чемпионские медали фанатам клуба, которые защищают Украину
Показательный поступок
instagram.com/fcshakhtar
Футболисты донецкого "Шахтера" передали свои чемпионские медали УПЛ за прошлый сезон ультрас клуба, которые защищают Украину в войне с Россией.
Дончане сообщили, что с 2014 года участие в войне с Россией принимали более 100 фанатов клуба. Из них 9 ребят погибло, а 12 уже более двух лет находятся в плену.
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Медали и шарфы "Шахтер" передает всем фанатам клуба, которые защищают Украину, семьям тех, кто погиб, и семьям тех, кто сейчас находится в плену.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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