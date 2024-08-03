  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер передал чемпионские медали фанатам клуба, которые защищают Украину
В тренде

Шахтер передал чемпионские медали фанатам клуба, которые защищают Украину

Общие новости
Обновлено

Показательный поступок

Шахтер передал чемпионские медали фанатам клуба, которые защищают Украину

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Футболисты донецкого "Шахтера" передали свои чемпионские медали УПЛ за прошлый сезон ультрас клуба, которые защищают Украину в войне с Россией.

Дончане сообщили, что с 2014 года участие в войне с Россией принимали более 100 фанатов клуба. Из них 9 ребят погибло, а 12 уже более двух лет находятся в плену.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football


Медали и шарфы "Шахтер" передает всем фанатам клуба, которые защищают Украину, семьям тех, кто погиб, и семьям тех, кто сейчас находится в плену.

По теме
yellow-arrow
Шандрук: Команда заслужила забить гол. У нас есть один пункт. Не будем гневить Бога
yellow-arrow
Колос сообщил о трансфере нападающего в Черноморец. Он уже успел сыграть за новую команду
yellow-arrow
Клец: В Вересе прекрасная рабочая атмосфера. Нам все по силам
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости