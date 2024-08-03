  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Черноморец планирует пополнить состав легионерами
В тренде

Черноморец планирует пополнить состав легионерами

Общие новости
Обновлено

Из Африки и Латинской Америки

Черноморец планирует пополнить состав легионерами

instagram.com/fcchornomoret

Новина українською

По информации Sport.ua, одесский "Черноморец" готовится к приезду трех легионеров - крайнего защитника и вингеров. В частности, будут представители из Африки и Латинской Америки.

"Приезда этих игроков мы ждали еще до первого матча чемпионата, однако из-за документов их появление в нашей команде откладывается на следующую неделю. Главное, чтобы они все же доехали, ведь на этих перспективных футболистов возлагаем определенные надежды", - сказал главный тренер команды Александр Бабич.

В 1-м туре УПЛ "Черноморец" уступил в Кривом Роге "Кривбассу". Единственный гол в матче забил Твердохлеб.

По теме
yellow-arrow
Эмоциональный момент. На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал Гимн Украины
yellow-arrow
Как Украина выиграла первое золото на Олимпиаде-2024. Решающий раунд от Ольги Харлан. Видео
yellow-arrow
Жирона победила Наполи в контрольном матче
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.08.2024 в 22:04
ЧО срочно нужен настоящий тренер --Бабич не потянет 3 проигрыша подряд и убирайте его--где Авагимян он нужен Одессе
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.08.2024 в 22:04
ЧО срочно нужен настоящий тренер --Бабич не потянет 3 проигрыша подряд и убирайте его--где Авагимян он нужен Одессе
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости