Черноморец планирует пополнить состав легионерами

По информации Sport.ua, одесский "Черноморец" готовится к приезду трех легионеров - крайнего защитника и вингеров. В частности, будут представители из Африки и Латинской Америки.

"Приезда этих игроков мы ждали еще до первого матча чемпионата, однако из-за документов их появление в нашей команде откладывается на следующую неделю. Главное, чтобы они все же доехали, ведь на этих перспективных футболистов возлагаем определенные надежды", - сказал главный тренер команды Александр Бабич.

В 1-м туре УПЛ "Черноморец" уступил в Кривом Роге "Кривбассу". Единственный гол в матче забил Твердохлеб.