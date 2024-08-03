Черноморец планирует пополнить состав легионерами
Из Африки и Латинской Америки
instagram.com/fcchornomoret
По информации Sport.ua, одесский "Черноморец" готовится к приезду трех легионеров - крайнего защитника и вингеров. В частности, будут представители из Африки и Латинской Америки.
"Приезда этих игроков мы ждали еще до первого матча чемпионата, однако из-за документов их появление в нашей команде откладывается на следующую неделю. Главное, чтобы они все же доехали, ведь на этих перспективных футболистов возлагаем определенные надежды", - сказал главный тренер команды Александр Бабич.
В 1-м туре УПЛ "Черноморец" уступил в Кривом Роге "Кривбассу". Единственный гол в матче забил Твердохлеб.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2024 в 22:04
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