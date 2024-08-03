Жирона победила Наполи в контрольном матче
Цыганков не играл
Фото: Жирона
"Жирона" и "Наполи" провели между собой контрольную игру. Украинский полузащитник каталонцев Виктор Цыганков не принимал участия в поединке, ведь восстанавливается от травмы.
Голы ван де Бека и Вильи в каждом из таймов принесли "Жироне" победу со счетом 2:0. К слову, это был первый матч команды после трансфера нападающего Артема Довбика в "Рому".
Команда Цыганкова запланировала провести еще 2 спарринга: 9-го августа с "Ньюкаслом" и 10-го августа с "Борнмутом".
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