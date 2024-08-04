Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
А также Кубок Украины и возвращение Кухаревича в Хиберниан
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
UA-Футбол собрал для вас главные футбольные новости за субботу, четвертого августа
УПЛ возобновилась. "Верес" и "Карпаты" сыграли вничью
В первом матче нового чемпионата украинской Премьер-лиги играли между собой в Ровно "Верес" и "Карпаты". Матч оказался не голевым. В дождливую погоду команды не забивали, хотя и создавали моменты. Отмечаем тот факт, что комментировал игру Виктор Вацко – знаковый для Украины комментатор вернулся к работе на матчах родного чемпионата.
"Кривбасс" одолел "Черноморец"
Также в рамках первого тура в субботу между собой сыграли "Кривбасс" и "Черноморец". Игра также не была суперрезультативной, но гол все же мы увидели. "Кривбасс" забил усилиями Твердохлиба, чего хватило для победы. По игре было полное преимущество команды Юрия Вернидуба, поэтому говорить о незакономерном результате не приходится.
Артем Довбик дебютировал за "Рому". Пока – в товарищеском матче
Недавно украинский форвард Артем Довбик перешел из "Жироны" в "Рому". Ожидать дебюта долго не пришлось. В субботу нападающий дебютировал за свой новый клуб в товарищеском матче против "Олимпиакоса", отыграв второй тайм. Интересно, что в состав команды-соперницы "Ромы" этим летом перешел Роман Яремчук, однако в этом спарринге он участия не принимал.
Определилась локация "Динамо" в основном раунде Лиги чемпионов
"Динамо" продолжает свою квалификации в Лигу чемпионов. Для выхода в основной раунд нужно пройти двух соперников, один из которых - "Рейнджерс". Если удастся выполнить задачу, свои домашние матчи киевляне в основной стадии турнира будут проводить в Гамбурге. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. В отборе "Динамо" принимает соперников в Польше. Там же, скорее всего, будет играть, если вылетит из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Стартовал Кубок Украины – состоялись матчи первого предварительного раунда
Кроме УПЛ, в Украине также стартовали соревнования по Кубку Украины. В первом предварительном раунде состоялся ряд матчей, среди которых отмечаем победы ЮКСА, "Виктории" из Сум, "Металлиста 1925" и многих других. Обо всех результатах можно узнать по ссылке.
Кухаревич вернулся в "Хиберниан"
Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сезон 2024/25 годов проведет в аренде. 23-летний игрок будет выступать за шотландский "Хиберниан". Отметим, что Кухаревич уже выступал за "Хиберниан" в сезоне 2022/23. Тогда нападающий забил 5 голов и отдал 1 ассист в 15-ти матчах чемпионата Шотландии. За "Суонси" украинец провел 13 поединков и отметился одним голом. Рыночная стоимость Кухаревича - 1,4 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Китай сохраняет лидерство, США снова вторые, первое золото Украины. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Жирона победила Наполи в контрольном матче
- Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024