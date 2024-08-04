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Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа

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А также Кубок Украины и возвращение Кухаревича в Хиберниан

Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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UA-Футбол собрал для вас главные футбольные новости за субботу, четвертого августа

УПЛ возобновилась. "Верес" и "Карпаты" сыграли вничью

В первом матче нового чемпионата украинской Премьер-лиги играли между собой в Ровно "Верес" и "Карпаты". Матч оказался не голевым. В дождливую погоду команды не забивали, хотя и создавали моменты. Отмечаем тот факт, что комментировал игру Виктор Вацко – знаковый для Украины комментатор вернулся к работе на матчах родного чемпионата.

"Кривбасс" одолел "Черноморец"

Также в рамках первого тура в субботу между собой сыграли "Кривбасс" и "Черноморец". Игра также не была суперрезультативной, но гол все же мы увидели. "Кривбасс" забил усилиями Твердохлиба, чего хватило для победы. По игре было полное преимущество команды Юрия Вернидуба, поэтому говорить о незакономерном результате не приходится.

Артем Довбик дебютировал за "Рому". Пока – в товарищеском матче

Недавно украинский форвард Артем Довбик перешел из "Жироны" в "Рому". Ожидать дебюта долго не пришлось. В субботу нападающий дебютировал за свой новый клуб в товарищеском матче против "Олимпиакоса", отыграв второй тайм. Интересно, что в состав команды-соперницы "Ромы" этим летом перешел Роман Яремчук, однако в этом спарринге он участия не принимал.

Определилась локация "Динамо" в основном раунде Лиги чемпионов

"Динамо" продолжает свою квалификации в Лигу чемпионов. Для выхода в основной раунд нужно пройти двух соперников, один из которых - "Рейнджерс". Если удастся выполнить задачу, свои домашние матчи киевляне в основной стадии турнира будут проводить в Гамбурге. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. В отборе "Динамо" принимает соперников в Польше. Там же, скорее всего, будет играть, если вылетит из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Стартовал Кубок Украины – состоялись матчи первого предварительного раунда

Кроме УПЛ, в Украине также стартовали соревнования по Кубку Украины. В первом предварительном раунде состоялся ряд матчей, среди которых отмечаем победы ЮКСА, "Виктории" из Сум, "Металлиста 1925" и многих других. Обо всех результатах можно узнать по ссылке.

Кухаревич вернулся в "Хиберниан"

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич сезон 2024/25 годов проведет в аренде. 23-летний игрок будет выступать за шотландский "Хиберниан". Отметим, что Кухаревич уже выступал за "Хиберниан" в сезоне 2022/23. Тогда нападающий забил 5 голов и отдал 1 ассист в 15-ти матчах чемпионата Шотландии. За "Суонси" украинец провел 13 поединков и отметился одним голом. Рыночная стоимость Кухаревича - 1,4 миллиона евро.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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