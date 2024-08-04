Силы обороны за сутки ликвидировали 1150 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также 219 единиц техники было уничтожено
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1150 человек. Кроме этого, было уничтожено 219 единиц техники захватчиков.
В целом с 24 февраля 2022 года потери оккупантов выглядят следующим образом:
- личного состава – около 582 910 (+1150) человек,
- танков ‒ 8411 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16255 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
- РСЗО – 1138 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 911 (+3) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41),
- крылатых ракет ‒ 2412 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80) ед,
- специальной техники – 2734 (+11).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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