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Силы обороны за сутки ликвидировали 1150 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также 219 единиц техники было уничтожено

Силы обороны за сутки ликвидировали 1150 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1150 человек. Кроме этого, было уничтожено 219 единиц техники захватчиков.

В целом с 24 февраля 2022 года потери оккупантов выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 582 910 (+1150) человек,
  • танков ‒ 8411 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16255 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16276 (+59) ед,
  • РСЗО – 1138 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 911 (+3) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13103 (+41),
  • крылатых ракет ‒ 2412 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80) ед,
  • специальной техники – 2734 (+11).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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