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Полузащитник Владимир Танчик рассказал, когда собирается завершить карьеру

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Рассказал о дальнейших планах

Полузащитник Владимир Танчик рассказал, когда собирается завершить карьеру

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник Владимир Танчик, который сейчас находится в статусе свободного агента, поделился своими мыслями по поводу прошлого сезона и рассказал о дальнейших планах.

Как вы сейчас? Какие дальнейшие планы? Есть ли предложения продолжения карьеры?

Сейчас в Черкассах, у родителей. Поддерживаю физическую форму и вместе с агентом ждем варианты, они есть, но ничего конкретного. В теории могу рассмотреть, как УПЛ, так и Первую лигу, но пока рано об этом говорить.

Что можете сказать по поводу вашей физической формы? Не задумываетесь еще "повесить бутсы на гвоздь"?

Нет, мне же не 38 лет. У меня отличная форма и самое главное - желание и мотивация продолжать играть в футбол.

Что можете сказать о прошедшем сезоне для "Днепра-1"?

Начало сезона было провальное, особенно еврокубки. Затем результаты пошли вверх, когда вся концентрация была на одном чемпионате и игры один раз в неделю, поэтому соответственно усталости было меньше. Второй круг более провальный, потому что на перерыв мы ушли одними из лидеров чемпионата, а в итоге заняли лишь 4 место. В целом, нормальный сезон и нормальный результат - выполнили задачу попасть в еврокубки.

Вы большинство матчей начинали не в старте, а выходили на замену в роли "джокера", что вам комфортнее?

Лучше выходить с первых минут, потому что при выходе на замену может быть, как легко, так и трудно. Многое зависит от того, сколько минут тебе дают, потому что бывает такое, что не успеваешь войти в игру. Когда играешь стабильно с первых минут, то и форма поддерживается. В общем, я не скучаю: сколько тренер дает играть, столько и играю.

Напомним, за все время Танчик сыграл в 332 матчах, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.

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Владимир Танчик "Кордоба"
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.08.2024 в 11:41
Давай иди в ЧО --на шару возьмут
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.08.2024 в 11:41
Давай иди в ЧО --на шару возьмут
Ответить
0
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