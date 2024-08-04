Полузащитник Владимир Танчик рассказал, когда собирается завершить карьеру
Рассказал о дальнейших планах
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник Владимир Танчик, который сейчас находится в статусе свободного агента, поделился своими мыслями по поводу прошлого сезона и рассказал о дальнейших планах.
Как вы сейчас? Какие дальнейшие планы? Есть ли предложения продолжения карьеры?
Сейчас в Черкассах, у родителей. Поддерживаю физическую форму и вместе с агентом ждем варианты, они есть, но ничего конкретного. В теории могу рассмотреть, как УПЛ, так и Первую лигу, но пока рано об этом говорить.
Что можете сказать по поводу вашей физической формы? Не задумываетесь еще "повесить бутсы на гвоздь"?
Нет, мне же не 38 лет. У меня отличная форма и самое главное - желание и мотивация продолжать играть в футбол.
Что можете сказать о прошедшем сезоне для "Днепра-1"?
Начало сезона было провальное, особенно еврокубки. Затем результаты пошли вверх, когда вся концентрация была на одном чемпионате и игры один раз в неделю, поэтому соответственно усталости было меньше. Второй круг более провальный, потому что на перерыв мы ушли одними из лидеров чемпионата, а в итоге заняли лишь 4 место. В целом, нормальный сезон и нормальный результат - выполнили задачу попасть в еврокубки.
Вы большинство матчей начинали не в старте, а выходили на замену в роли "джокера", что вам комфортнее?
Лучше выходить с первых минут, потому что при выходе на замену может быть, как легко, так и трудно. Многое зависит от того, сколько минут тебе дают, потому что бывает такое, что не успеваешь войти в игру. Когда играешь стабильно с первых минут, то и форма поддерживается. В общем, я не скучаю: сколько тренер дает играть, столько и играю.
Напомним, за все время Танчик сыграл в 332 матчах, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач.
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