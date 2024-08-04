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Россияне применили для ночной атаки четыре ракеты и пять шахедов

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Силы ПВО уничтожили все дроны

Россияне применили для ночной атаки четыре ракеты и пять шахедов

103 ОБР ТРО

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Россияне ночью с 3 на 4 августа нанесли удары по территории Украины с воздуха.

Для этого они использовали две зенитные управляемые ракеты С-300. Целью была Харьковщина. Кроме этого из воздушного пространства Курской области две управляемые авиационные ракеты Х-59 улетели на Полтавщину. Также россияне применили пять ударных БпЛА "Shahed" (район пусков - Приморско-Ахтарск, РФ).

"Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбито пять БпЛА "Shahed-131/136" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях", - говорится в отчете командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Олещук.

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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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