Россияне применили для ночной атаки четыре ракеты и пять шахедов

Россияне ночью с 3 на 4 августа нанесли удары по территории Украины с воздуха.

Для этого они использовали две зенитные управляемые ракеты С-300. Целью была Харьковщина. Кроме этого из воздушного пространства Курской области две управляемые авиационные ракеты Х-59 улетели на Полтавщину. Также россияне применили пять ударных БпЛА "Shahed" (район пусков - Приморско-Ахтарск, РФ).

"Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбито пять БпЛА "Shahed-131/136" в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях", - говорится в отчете командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Олещук.