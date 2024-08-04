Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по фехтованию с золотом Олимпиады-2024

Глава УАФ Андрей Шевченко на своей странице в Instagram поздравил украинскую команду фехтовальщиц с победой на Олимпиаде в Париже.

“Первая золотая медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года. Ольга Харлан, вы получили Украине первую медаль на этой Олимпиаде, но, конечно, все ждали большего. Ждали нашего первого золота! Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова и Ольга Харлан, поздравляю вас, вы молодцы”, – написал Шевченко.

Это было первое золото для Украины на Играх в Париже. В активе "сине-желтых" три медали: также есть еще серебряная и бронзовая.