Игрок Днепра-1 рассказал о задолженности клуба перед ним
Когда выплатят зарплату
Фото: СК Дніпро-1
Владимир Танчик рассказал о том, чем завершилась его история с "Днепром-1", и остались ли долги?
У меня завершился контракт 30-го июня. Относительно долгов, то, конечно, не выплачена зарплата за 5 месяцев и на сегодня эта задолженность не погашена.
Когда последний раз общались с кем-то из клуба? Были ли на базе "Днепра-1" летом?
После последней игры чемпионата в Одессе мы разъехались и в дальнейшем вся коммуникация происходила в телефонном режиме, на базу я не приезжал.
С некоторыми игроками "Днепра-1" в июне велись переговоры о продлении контракта, с вами также?
Да, определенные переговоры были, но до конкретики не доходило. Клуб в то время занимался вопросом продолжения существования вообще.
Напомним, Танчик выступал за днепрян с лета 2022 года, за это время он сыграл в 54 матчах, отличившихся 2 голами и 4 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
- "Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- 16 лет назад Харлан помогла одержать волевую победу на ОИ в командных соревнованиях. Тогда Украина тоже взяла золото