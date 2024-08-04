Игрок Днепра-1 рассказал о задолженности клуба перед ним

Владимир Танчик рассказал о том, чем завершилась его история с "Днепром-1", и остались ли долги?

У меня завершился контракт 30-го июня. Относительно долгов, то, конечно, не выплачена зарплата за 5 месяцев и на сегодня эта задолженность не погашена.

Когда последний раз общались с кем-то из клуба? Были ли на базе "Днепра-1" летом?

После последней игры чемпионата в Одессе мы разъехались и в дальнейшем вся коммуникация происходила в телефонном режиме, на базу я не приезжал.

С некоторыми игроками "Днепра-1" в июне велись переговоры о продлении контракта, с вами также?

Да, определенные переговоры были, но до конкретики не доходило. Клуб в то время занимался вопросом продолжения существования вообще.