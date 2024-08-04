Мораес: Лидерам этого мира следует сказать, что война должна прекратиться немедленно. Сейчас, а не завтра

Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о том, как встретил полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины в феврале 2022 года.

"Очень трудно снова об этом думать. Иногда у меня даже случаются провалы в памяти, когда я пытаюсь вспомнить начало этого. Слава Богу, моя семья застряла в Бразилии за несколько дней до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины, потому что один из моих родственников заразился Covid-19 перед посадкой на самолет, который должен был лететь в Украину. Это произошло в воскресенье, а в среду началась война. Я был один со своим другом Лучано и его сыном. В 5 утра он меня разбудил. Он был такой бледный. Он все время показывал мне свой телефон: "Смотри, смотри, Украину бомбят, война!" Я думал, что это был кошмарный сон, я не мог в это поверить. Война в 2022 году? Как это возможно? И тут я увидел бомбы прямо из окна своей квартиры в Киеве. Я не знал, оставаться там или сесть в машину и уехать. Это был ужас.

"Шахтер" поместил нас в отель, дороги были перекрыты. Все, что я мог сделать, это молиться. Я был беспомощен. Клуб искал решение, как вывезти нас из страны, собрав игроков и их семьи в одном месте. Мы во многом ему обязаны. В Киеве возникла паника. Это было трудно организовать. Через три с половиной дня мы получили логистическую поддержку от Александера Чеферина (президента УЕФА), чтобы иметь возможность пересечь границу. Я долго не мог поговорить с семьей, с этим было очень трудно жить. Как будто люди вокруг нас потеряли свои мечты. Лидерам этого мира следует сказать, что война должна прекратиться немедленно. Сейчас, а не завтра. Украина должна победить. Это не та страна, которая убивает невинных людей.

Ежедневно я общаюсь с людьми там в Украине. Мы с женой оказываем материальную помощь. И каждый день мы способствуем миру. Сейчас я делаю это в Париже, завтра буду в Мексике с той же целью. Я не могу поверить, что украинские дети проходят через это. Страна этого не заслуживает. Как можно отправить ребенка в школу, не зная, не произойдет ли за это время воздушная атака и вы его больше не увидите? Они также нацелены на больницы. Знаете, подруга нашей семьи Наташа лежала в больнице в слезах вместе со своим сыном, который только что родился. Российские ракеты разрушили часть этой больницы, пока рождались дети. Наша подруга и ее семья остались невредимыми, но им придется жить с этой травмой всю жизнь".