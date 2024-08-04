Россияне ночью попали в железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области
Жертв и пострадавших нет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ночью россияне запустили две управляемые авиационные ракеты X-59 по Полтавской области. В результате были зафиксированы разрушения.
“В результате вражеского обстрела вчера была повреждена железнодорожная инфраструктура на Полтавщине. В Миргородском районе повреждено около 40 домохозяйств.
Профильная комиссия уже отработала на объектах, люди получат помощь”, – сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Также Укрзализныця сообщила, что в результате атаки были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д. Из-за этого инцидента ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты. Поэтому они следуют с существенными задержками.
“Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлены и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых”, – добавляет Укрзализныця.
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