Зинченко: Спорт – это очень сильный международный язык, чтобы говорить о войне

Футболист лондонского "Арсенала" и национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как и почему отечественные спортсмены должны использовать международные площадки для того, чтобы говорить о войне.

“Я думаю, мы должны презентовать Украину в лучшем виде, каким-либо образом, потому что спорт, особенно спорт, это действительно очень сильный язык, сильный международный язык. Мы можем говорить.

Ко всему миру в любой стране, если мы говорим о футболе, и я всегда говорю, что любая возможность, которую у нас есть, мы должны говорить о нашей стране и говорить о войне и говорить правду, которая происходит в нашей стране.

И люди должны понимать, что мы должны быть объединены и мы должны бороться с этим, потому что мы знаем, что сегодня и вот почему сегодня это Украина завтра это может быть другая страна. Мы должны показать всему миру, что это агрессия. В Украине это не просто часть нашей жизни, это касается каждой”, – сказал Зинченко.