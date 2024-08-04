Шахтер удвоил преимущество в матче с Ворсклой

Донецкий "Шахтер" оформил второй гол в ворота полтавской "Ворсклы". Напомним, это матч 1-го тура УПЛ нового сезона.

На 31-й минуте после паса Кевина отличился Александр Зубков. Он удачно замкнул головой передачу партнера в центре штрафной площадки.

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