Шахтер удвоил преимущество в матче с Ворсклой
Забил снова украинец
Фото: Шахтар
Донецкий "Шахтер" оформил второй гол в ворота полтавской "Ворсклы". Напомним, это матч 1-го тура УПЛ нового сезона.
На 31-й минуте после паса Кевина отличился Александр Зубков. Он удачно замкнул головой передачу партнера в центре штрафной площадки.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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