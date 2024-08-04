  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер удвоил преимущество в матче с Ворсклой
В тренде

Шахтер удвоил преимущество в матче с Ворсклой

Общие новости

Забил снова украинец

Шахтер удвоил преимущество в матче с Ворсклой

Фото: Шахтар

Новина українською

Донецкий "Шахтер" оформил второй гол в ворота полтавской "Ворсклы". Напомним, это матч 1-го тура УПЛ нового сезона.

На 31-й минуте после паса Кевина отличился Александр Зубков. Он удачно замкнул головой передачу партнера в центре штрафной площадки.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Первый матч команды из Петрово после возвращения в УПЛ. Известны стартовые составы на игру Заря - Ингулец
yellow-arrow
Уже 4:0. Судаков забил свой первый гол в сезоне, а Матвиенко оформил дубль
yellow-arrow
Дебютант Вереса Протасевич: Болельщики видели мои старания
Шахтер (Донецк) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости