Теперь официально. Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии самолетов F-16. Первые истребители показали во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ.

"Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО, наших сил обороны. Мы часто слышали в ответ: "это невозможно", но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. А теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе, F-16 в Украине", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил страны, которые приняли запрос о предоставлении самолетов, в частности, Данию, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. В то же время, отметил, что их количество не является достаточным.

"Я не могу пока что детально сказать, какие именно задачи будут выполнять или уже выполняли наши первые самолеты F-16, не имею права это комментировать. Но, в любом случае, партнеры знают, какое количество пока есть в Украине, количество пилотов, которые уже обучены. Этого еще не достаточно", - добавил президент.

Издание The Economist сообщало, что 31-го июля Украина получила первые 10 истребителей F-16 из 79. По их информации, до конца года партнеры должны доставить еще 20 самолетов.