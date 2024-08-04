И месяца не прошло. Кулач неожиданно разорвал контракт с Пюником
Что случилось?
Фото: Пюнік
Ереванский "Пюник" на своем официальном сайте сообщил, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Владиславом Кулачем.
16-кратный чемпион Армении указывает, что причиной досрочного прекращения сотрудничества стали личные проблемы украинца.
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Кулач перешел в "Пюник" 7-го июля. Дебютировать за армянскую команду игрок не успел.
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Источник:Пюнік
Опубликовал: Виктор Иванчук
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