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И месяца не прошло. Кулач неожиданно разорвал контракт с Пюником

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И месяца не прошло. Кулач неожиданно разорвал контракт с Пюником

Фото: Пюнік

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Ереванский "Пюник" на своем официальном сайте сообщил, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Владиславом Кулачем.

16-кратный чемпион Армении указывает, что причиной досрочного прекращения сотрудничества стали личные проблемы украинца.

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Кулач перешел в "Пюник" 7-го июля. Дебютировать за армянскую команду игрок не успел.

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Источник:
Пюнік
Опубликовал: Виктор Иванчук
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