Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс

Во вторник, 6-го августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерса".

Игру в прямой трансляции будут транслировать телеканал "2+2", канал "Динамо TV", а также Youtube-канал "Динамо Киев".

Поединок состоится в польском Люблине на стадионе "Люблин Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.