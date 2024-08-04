Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс
Без изменений
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Во вторник, 6-го августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерса".
Игру в прямой трансляции будут транслировать телеканал "2+2", канал "Динамо TV", а также Youtube-канал "Динамо Киев".
Читайте такжеЖеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
Поединок состоится в польском Люблине на стадионе "Люблин Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Второе золото и еще две бронзы. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Невероятная пушка Матвиенко. Шахтер открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн