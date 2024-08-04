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Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс

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Известно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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Во вторник, 6-го августа, киевское "Динамо" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерса".

Игру в прямой трансляции будут транслировать телеканал "2+2", канал "Динамо TV", а также Youtube-канал "Динамо Киев".

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Поединок состоится в польском Люблине на стадионе "Люблин Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Рейнджерс (Глазго) Телеканал 2+2 Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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